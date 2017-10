Irmãos morrem e mãe fica gravemente ferida em acidente na BR-060

Jovem que conduzia o veículo, perdeu a direção e colidiu na defensa metálica na altura do km 78, próximo ao Rio das Antas

Um casal de irmãos de 29 e 24 anos morreu e a mãe ficou gravemente ferida após o capotamento de um VW/Voyage no início da manhã desta quarta-feira (04) na BR-060, entre as cidades de Anápolis e Abadiânia.

Os três seguiam de Brasília para Goiânia onde a mãe de 47 anos faria tratamento de quimioterapia, quando o jovem, que conduzia o veículo, perdeu a direção e colidiu na defensa metálica na altura do km 78, próximo ao Rio das Antas. Antes de capotar, o carro ainda bateu em duas árvores.

O rapaz (29) e a irmã (24) não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Com o impacto a jovem foi lançada para fora do veículo. A mãe do casal foi socorrida pela ambulância da concessionária e levada para o Hospital de Urgências de Anápolis.

A PRF suspeita que o veículo estava em alta velocidade no momento do acidente, pois a defensa metálica serviu como uma espécie de “rampa” ao veículo, que colidiu em um ponto alto das duas árvores antes de parar com as rodas para cima.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, horário em que é comum ter neblina no local, o que pode ter contribuído para que o condutor perdesse o controle da direção.