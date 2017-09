Iris presta contas na Câmara de Goiânia e pede compreensão de vereadores

Reunião com a Comissão Mista da Casa é uma determinação da lei de Responsabilidade Fiscal e acontece de quatro em quatro meses

O prefeito Iris Rezende (PMDB) está na manhã desta sexta-feira (29/9) na Câmara de Goiânia para prestação de contas do Executivo referentes ao primeiro quadrimestre do ano. Durante discurso inicial, o peemedebista relatou esforços da administração para driblar problemas econômicos e defendeu as ações adotadas para arrecadar mais.

Iris também pediu a compreensão dos vereadores. “Conto com o espírito público de cada vereador que tem a consciência da precariedade que encontramos a prefeitura”, discursou.

A reunião com a Comissão Mista da Casa é uma determinação da lei de Responsabilidade Fiscal e acontece de quatro em quatro meses, na última quarta-feira do mês, para que o chefe do Executivo apresente aos vereadores o cumprimento ou não das metas fiscais da Administração Municipal.

Existe, entretanto, um acordo para que, ao invés da prestação de contas se realizar na quarta-feira, como prevê a lei, em razão de ser dia de sessão na Câmara, estas reuniões acontecem sempre às segundas ou sextas-feiras para não atrapalhar o andamento da Casa.