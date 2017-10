Hospitais vão diminuir leitos de UTI em Goiânia e fila de pacientes deve aumentar

De acordo com Associação de Hospitais, 52 leitos, sendo 29 na área de pediatria, serão afetados

Há quase dois anos sem receber o valor total acordado para o pagamento das diárias de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os hospitais privados de alta complexidade credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) vão reduzir a oferta de leitos de UTI já nas próximas semanas em Goiânia.

A medida, considerada inevitável pela Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg), foi aprovada e afetará a oferta de 52 leitos de UTI, 29 deles na área de pediatria.

De acordo com o site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são 34 pacientes aguardando vagas de UTI atualmente. Com a redução dos leitos, a fila deve aumentar ainda mais.

Segundo a associação, a dívida da complementação de diárias de UTI do setor público com os hospitais associados credenciados pelo SUS já ultrapassa 5 milhões de reais. Apenas com o Hospital da Criança, o débito chega a quase 2 milhões de reais.

O valor original da diária de UTI previsto na tabela do SUS para leitos qualificados é de 880 reais. Mas, os hospitais de alta complexidade, ao invés desta quantia, estão recebendo o valor básico, que soma apenas R$ 478,71.

Para piorar a situação, a portaria assinada em 2014 pelo Governo Estadual e que previa a complementação da tabela do SUS pelo Estado até alcançar cerca de 1,1 mil reais de diária, não está sendo cumprida, de acordo com a associação. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que vem repassando o complemento das diárias às prefeituras para que efetuem os pagamentos, mas o dinheiro não tem chegado aos hospitais.

Procurada pela reportagem, a SMS não respondeu aos questionamentos do Jornal Opção.

Crise

A redução dos leitos de UTI poderá agravar a crise que afeta a saúde na capital. O presidente da Ahpaceg, Haikal Helou, explica que “o motivo desta redução está na inviabilidade econômica da manutenção do atendimento em função dos constantes atrasos nos pagamentos da complementação das diárias devidas aos hospitais credenciados”.

A rede municipal conta com 462 leitos de UTI, sendo 51 pediátricos. Desta forma, mais da metade dos leitos para crianças será afetada pela redução, que é uma consequência direta da pior crise na área da saúde da história de Goiânia.

Na opinião de Haikal Helou, a falta de recursos alegada pela Secretaria Municipal de Saúde para tentar justificar a crise, atrasos e cortes nos pagamentos dos serviços, é um problema bem menor do que a falta de gestão. “A solução deste problema exige diálogo e confiança entre a SMS e os hospitais, que não tem havido. A Ahpaceg espera a abertura deste canal de negociação para que a crise seja solucionada e a população não tenha mais prejudicada”. afirmou.

Exames e cirgurgias

O anúncio sobre os leitos de UTI acontece pouco depois da publicação da portaria que suspendeu o repasse de complemento ao Sistema Único de Saúde (SUS) de exames para pacientes da rede pública que eram feitos em clínicas particulares, além de procedimentos e cirurgias eletivas.

Com a decisão da prefeitura de Goiânia, através da SMS, prestadores deixarão de realizar os procedimentos tanto cirúrgicos quanto exames de imagem e procedimentos laboratoriais.

Em nota, a prefeitura disse que hospitais públicos e filantrópicos vão dar conta de atender toda a demanda, o que foi desmentido pela presidente Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego), Pabline Marçal.

“A afirmação não procede. Em alguns casos os exames e procedimentos que foram atingidos pelo corte da complementação não são feitos pela rede própria da SMS de Goiânia e mesmo os hospitais filantrópicos estão discutindo se continuam ou não a prestar o serviço, pois já não conseguem arcar com as despesas desses procedimentos”, disse.