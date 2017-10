Homem é preso por bater em ex-namorada e ainda roubar celular

Casal estava separado há três meses após relacionamento de quatro anos

A Polícia Civil (PC) de Goianira prendeu em flagrante um homem de 32 anos acusado de violência doméstica contra a ex-companheira na última quarta-feira (25/10).

A vítima, de apenas 22 anos, compareceu à Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goianira e denunciou o ex-namorado com quem conviveu por quatro anos e de quem está separada há três meses.

Segunda ela, o homem foi até sua casa, ameaçou-a de morte e lhe roubou o aparelho celular.

Ainda, de acordo com a vítima, as ameaças de morte eram recorrentes, pois o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e ameaça combinados com a Lei Maria da Penha, por tratar-se de violência doméstica contra a mulher. Ele foi detido e aguardará decisão do Poder Judiciário.