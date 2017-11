Henrique Meirelles admite pela primeira vez que pode concorrer à presidência em 2018

Ministro da Fazenda falou com exclusividade à revista Veja sobre a possibilidade de se lançar candidato no ano que vem

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu, em entrevista exclusiva à revista “Veja” que seu nome é cotado para ser candidato à Presidência da República em 2018. Esta é a primeira vez que o goiano se coloca como presidenciável e fala abertamente sobre a possibilidade.

“Sim, sou presidenciável. As pessoas falam comigo, me procuram, mas ninguém me cobra uma definição”, afirmou. “Vou ter que deixar o ministério e deixar o trabalho ainda por um período de decolagem da economia e entrar em um processo que é outra história. Agora, acho que essas situações vão se definir naturalmente não só na economia como na política. Não é só meramente uma decisão do tipo ‘eu vou porque eu quero’”, diz mais à frente na entrevista.

Meirelles, que tem até o dia 31 de março para tomar a decisão, também adiantou à reportagem que só se decidirá mesmo no próximo ano. “Tenho consciência de que o importante agora é fazer meu trabalho aqui no Ministério da Fazenda. Fazer um trabalho sério e entregar resultados. O futuro é outra coisa. Vamos aguardar”, afirmou.

O nome de Meirelles tem surgido de forma recorrente como possível nome para 2018, inclusive dentro do Palácio do Planalto. Fontes já admitiram à Reuters que, caso a economia confirme o crescimento e o ministro se transforme em uma opção concreta, pode ter até mesmo o apoio do PMDB.