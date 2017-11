HD de Bin Laden tinha episódios de ‘Tom & Jerry’ e ‘Pica-Pau’ em português

Lista extensa e excêntrica conta também com tutoriais de crochê, games antigos e até material pornográfico

Nesta semana, a CIA, agência de inteligência americana, divulgou uma lista de conteúdos encontrados em um HD que, supõe-se, seria do líder da Al-Qaeda, morto no ano de 2011.

A relação de produção audivisual supostamente baixada pelo terrorista conta com tutoriais de crochê, games antigos, material pornográfico e até mesmo desenhos com dublagem em português.

Revirando os nomes dos arquivos, na extensa lista divulgada pela agência dos EUA, foram encontratos pelo menos 121 episódios de “Tom & Jerry” e um episódio de Pica Pau dublado em português.

Bin Laden tinha até filmes de Hollywood como Carros, Os Novos Vingadores: Heróis do Amanhã, O Galinho Chicken Little e Resident Evil. O líder da Al-Qaeda ainda tinha uma pasta só com artes de capa de jogos clássicos em emuladores, com destaque para algumas artes eróticas.

As descobertas curiosas foram feitas por um blog do portal UOL e logo se espalhou pela internet. Confira abaixo o desenho do “Pica-Pau” encontrado no HD de Bin Laden: