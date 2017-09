Governo Temer estuda acabar com horário de verão no Brasil

Casa Civil analisa o assunto com base em um estudo feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Nesta quinta-feira (21/9), um dia após a Assembleia Legislativa de Goiás decidir manter o veto ao fim do horário de verão no Estado, o governo federal informou que estuda uma proposta que pode dar fim de vez ao horário diferenciado, que, neste ano, está previsto para começar já no próximo dia 15 de outubro.

A Casa Civil analisa o assunto com base em um estudo feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Conforme o ONS, mudanças no perfil de consumo ocorridas nos últimos anos fizeram com que a medida trouxesse resultados “próximos à neutralidade” em relação à economia de energia e redução de demanda por carga.

Em vigor no Brasil desde 1931, a alteração nos relógios que ocorre entre o fim e o início de cada ano tem como objetivo distribuir melhor o consumo de energia, reduzindo custos operacionais. Isso ocorre em razão da maior incidência de luz natural no período.

Além de Goiás, o horário de verão abrange também os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.