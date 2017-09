Governo libera emendas parlamentares para obras no interior de Goiás

Secretaria da Fazenda já tem os recursos em caixa para projetos dos deputados que estiverem encaminhados

O governo de Goiás começará a liberar nova parcela de emendas parlamentares dos deputados estaduais a partir da próxima terça-feira (26/9). O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (25/9) pelo vice-governador do Estado, José Eliton (PSDB), e confirmado pelo líder do governo na Assembleia, deputado Chiquinho Oliveira (PSDB).

Segundo o parlamentar, será feito um levantamento junto aos deputados e aqueles que já tiverem a documentação pronta, poderão receber valores de até R$ 300 mil, ainda esta semana, para serem revertidos em obras de infraestrutura e melhorias para os municípios.

“A maioria das emendas parlamentares de 2017 estão sendo embutidas nos recursos do Goiás na Frente, mas o que foi deliberado junto ao secretário da Fazenda, João Furtado, é que o governo já tem o recurso em caixa e será liberado de imediato R$ 300 mil para cada deputado uniformemente. Em um segundo momento, será feito o pagamento da segunda parcela para quitar as emendas de R$ 1 milhão que foram liberadas”, explicou.

Segundo o deputado tucano, é difícil precisar quanto já foi pago e quantos parlamentares já estariam com a documentação para receber os valores, mas ele reforça que as emendas poderão ser pagas a deputados da base e da oposição.”Quantos deputados já tiverem as emendas, os recursos já estão disponibilizados”, afirmou.