Governo de Goiás inaugura nova unidade do Vapt Vupt em Rio Verde

Funcionando desde o início do mês de outubro, a nova sede Vapt Vupt no shopping Rio Verde já realizou 15.264 atendimentos

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (18/10) a nova unidade do Vapt Vupt de Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. As instalações foram transferidas para o Shopping Rio Verde, situado na Avenida Presidente Vargas, n° 1.740.

A unidade é maior e mais confortável que a anterior. “Essa inauguração representa a seriedade com que o nosso governo trata as pessoas. O Vapt Vupt já chegou a 80 agências em todo o Estado”, ratificou o governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) durante cerimônia de inauguração ao lado do prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (PMDB).

A Superintendência de Gestão do Vapt Vupt da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan) reformou a agência em parceria com o Shopping Rio Verde.

A unidade agora conta com amplo estacionamento coberto, climatização, mobiliário e equipamentos novos, além de outras conveniências para atender não apenas clientes do município de Rio Verde, mas também de cidades próximas (Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra, Maurilândia, Jataí, Castelândia, Quirinópolis e Cachoeira Alta).

Em setembro, a agência de Rio Verde realizou 34,4 mil atendimentos, no prédio antigo. No novo espaço, que começou a funcionar no início deste mês, foram realizados 15.264 atendimentos até sábado (14/10). A média é 2 mil pessoas atendidas todos os dias.

O prefeito Paulo do Vale agradeceu ao governador Marconi Perillo “por esse belo programa, criado há mais de 19 anos. Agora a população de Rio Verde tem um local digno para buscar todos os serviços públicos municipais, estaduais e federais”. E completou: “Estamos economizando R$ 20 mil por mês, com essa unidade, e vamos aplicar esse dinheiro no banco de horas da Polícia Militar”.

O novo Vapt Vupt funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, e aos sábados das 7 às 12 horas. Ele conta com 80 servidores que atendem a esses órgãos e serviços: Agrodefesa, Celg, Clínica Médica, Foto Digital, Detran, Ipasgo, Procon, Sefaz, Saneago, Secretaria Cidadã, SSPAP, Multifuncional, Juceg, Cartão SUS, Junta Militar, Sefaz Municipal.