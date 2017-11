Governo anuncia reajuste salarial para servidores da Segurança Pública

Em reunião com representantes de segmento, Marconi e José Eliton confirmam cumprimento de acordo, com pagamento de parcela em dezembro deste ano

O governador Marconi Perillo (PSDB) e o vice-governador e secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), José Eliton (PSDB), anunciaram, na manhã desta sexta-feira (16/9), o reajuste de 12,33% nos salários dos servidores da Segurança Pública, que começa a valer no próximo mês de dezembro. A confirmação do cumprimento do acordo com a categoria foi feita em reunião com os dirigentes das entidades que representam os trabalhadores.

O reajuste foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 28 de abril de 2014, com previsão de dispêndios sempre no mês de dezembro: 18,50% (2014); 12,33% (2015); 12,33% (2016) e 12,33% (2017). Os valores relativos ao ano passado foram negociados para serem quitados em 2018, em razão da crise. O compromisso com a retomada do cronograma proposto foi reafirmado na reunião.

Marconi ressaltou que o cumprimento do acordo é reflexo do ajuste fiscal. “Se não tivéssemos feito o que propusemos no ano passado, estaríamos desmoralizados hoje. Não estaríamos pagando salários e não poderíamos dar aumento”, afirmou. Ele citou, ainda, estados que não se planejaram e enfrentam dificuldades para arcar com despesas básicas e agradeceu a compreensão dos servidores.

“Com diálogo, respeito e confiança mútua, chegamos aqui hoje com a formalização do cumprimento do acordo que agora permite a retomada do pagamento do reajuste dos servidores da segurança pública”, declarou José Eliton. Ele avaliou ainda que as forças policiais “terão melhores condições para cumprir a missão de zelar pela segurança e tranquilidade da população”.

Reconhecimento

Os dirigentes das associações representativas dos servidores do setor destacaram o empenho do governo em cumprir o acordo, viabilizando o reajuste de 12,33% neste ano. Para a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol), delegada Silvana Nunes, a decisão “representa o reconhecimento do estado no que se refere ao compromisso e trabalho que os policiais e delegados têm para com a sociedade”.

Silvana explicou que os servidores da segurança pública entenderam os motivos do governo em adiar a reposição do ano passado e mesmo assim se empenharam no combate à criminalidade. Ela apontou ainda que o governo priorizou o pagamento da categoria, mesmo com todos os problemas.

“Essa reposição salarial veio num momento de crise, como forma de oxigenar a tropa, uma motivação a mais nessa atividade de grande importância. Temos demonstrado capacidade em atender as demandas da sociedade”, defendeu o presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiros Militar de Goiás (Assego), subtenente da PM Luís Cláudio Coelho de Jesus. Ele destacou ainda que Goiás é o único estado a conceder a reposição salarial e que o índice conseguido é de grande relevância.

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados da PM/BM de Goiás, sargento Gilberto Cândido, lembrou que a medida será importante para a categoria, já que havia uma expectativa grande a respeito do pagamento. O presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, tenente-coronel da PM, Ubiratan Reges, também destacou que a medida é relevante não só para os servidores, mas também para suas famílias.

“Sabemos dos problemas financeiros que o Governo de Goiás passou e, na época, entendemos”, afirmou a presidente da Associação dos Papiloscopistas Policiais de Goiás, Juliana Pabla Soares. “A decisão do governador em arcar com o compromisso representa um pouco de recuperação das perdas que tivemos. Os servidores estavam angustiados e podem ficar mais tranquilos”, concluiu.

Encontro

Participaram da reunião o deputado federal João Campos; chefe do Gabinete Militar, coronel Adailton Florentino do Nascimento; comandante-geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves; comandante-geral do corpo de bombeiro militar, coronel Carlos Helbingen; delegado geral da polícia civil, Álvaro Cássio; delegado geral adjunto da Polícia Civil, Marcelo Aires; superintendente da Polícia Técnico-Científica, Rejane Barcelos; superintendente do Procon, Darle.

Também participaram do evento os presidentes das seguintes associações: Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol), Silvana Nunes; União Goiana dos Policiais Civis (Ugopoci), José Virgílio; Peritos e Médicos Legistas, Antônio Carlos de Macedo Chaves; Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar, sargento Gilberto Cândido; Delegados de Polícia de Goiás (Adpego), Waldson de Paula Ribeiro; Pensionistas da Polícia e Corpo de Bombeiros Militares, Venúzia Alencar; Papiloscopistas Policiais de Goiás, Juliana Pabla Soares; Servidores do Sistema Prisional, Jorimar Bastos; Subtenentes e Sargentos, Luís Cláudio Coelho de Jesus; Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, Ubiratan Reges; Oficiais da Reserva da PM e do Corpo de Bombeiros Militar, Luiz Gonzaga Barros Carneiro; Peritos Criminais e Técnicos Legistas, Rony Marques Castilho; Servidores do Sistema de Execução Penal, Wellington Pereira Matias.