Golpe de página falsa do Uber engana mais de 40 mil internautas

Página não oficial da empresa diz que primeiros 50 mil seguidores ganharão cupom de R$ 350,00 para uso no aplicativo

Uma página não oficial do Uber no Brasil está divulgando uma promoção que promete dar um cupom de R$ 350,00 para uso no aplicativo.

Inicialmente, a promoção era para os 30 mil primeiros seguidores, mas, depois que o número foi atingido, a meta passou para R$ 50 mil.

Acontece que a página oficial do Uber é @uber_br e não @uberbrofficial. Além disso, a página conta com erros de digitação e ortografia que não coincidem com o porte da empresa que atua mundialmente.

A tática geralmente é usada por pessoas que querem multiplicar o número de seguidores em suas páginas. Após alguns dias, o nomes das páginas falsas mudam e os usuários ficam sem o prêmio e seguindo alguém que não conhecem.

A Uber foi procurada pelo Jornal Opção, mas não ainda não comentou o caso.