Goiano faz relato no Facebook sobre como é viver com HIV e emociona internautas

Jovem afirma que várias pessoas se afastam ao descobrir que ele tem o vírus e que resolveu fazer relato para tirar um peso da sua vida

Um relato simples e emocionante sobre como é viver com HIV vem ganhando as redes sociais. O goiano Geovanni Henrique — que atualmente mora em Caxias do Sul (RS) — contou como sua vida mudou depois que ele recebeu o diagnóstico, principalmente em relação à forma que as outras pessoas o tratam.

“Hoje eu cansei, a gente tem que ficar se escondendo como se fosse criminoso. Tudo no sigilo, parece que voltei pra dentro do armário novamente”, afirmou. Ele explicou, em seu post, que muitas pessoas o acolhem, porém ainda há quem o aponte e se afaste quando descobre sobre a doença.

Segundo ele, o desabafo no Facebook é uma forma de tirar o “segundo maior peso” da sua vida, “eu vou poder ser quem realmente sou. Ninguém nasceu pra ser preso”, resume. O goiano contou que contraiu o vírus por não se proteger em relações sexuais no passado e reforçou a importância do uso de preservativos. Mas ele lembrou, ainda, que se seguirem o tratamento, os portadores de HIV podem até não transmitir o vírus.

O post original viralizou e já tem mais de 24 mil curtidas na rede social. A maior parte das pessoas o parabeniza pela coragem de falar tão abertamente sobre o assunto. Confira o relato completo: