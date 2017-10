Globo é multada por invadir e usar ilegalmente imagens de reserva no Tocantins

Multa foi aplicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), após a exibição de uma reportagem

A TV Globo foi multada em R$ 5 mil pelo uso comercial indevido da Cachoeira da Fumaça, cartão postal da Estação Ecológica Serra Geral, em Tocantins. A multa foi aplicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), após a exibição de uma reportagem no programa “Esporte Espetacular”.

No processo, o órgão alegou ainda que a Globo fez as imagens ilegalmente, já que não tinha autorização para a gravação.

A emissora entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da multa, mas a juíza Edna Márcia Silva Medeiro Ramos, da 13ª Vara Federal do Distrito Federal, considerou válida a alegação do instituto.

A região também serviu como cenário para muitas cenas da nova novela da emissora, “O Outro Lado do Paraíso”, exibida no horário das 21h.