Gestão Iris sorteará casas populares em igreja de secretário

Vereadores criticaram duramente decisão do Paço durante sessão nesta quinta-feira (30/11) e avisaram que acionarão MP

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) informou, por meio de nota à imprensa, que realizará, neste sábado (2/12), o sorteio de unidades habitacionais destinadas a famílias inscritas no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social da Prefeitura de Goiânia.

Serão sorteadas 120 unidades localizadas no Jardins do Cerrado X, que estão sendo construídas em parceria com a Caixa Econômica Federal e com a Agência Goiana de Habitação (Agehab).

No entanto, a escolha para o local onde será realizado o sorteio causou polêmica na Câmara Municipal de Goiânia. Isso porque o evento foi marcado na Igreja Videira da Praça da Bíblia — reduto eleitoral do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Agenor Mariano (PMDB).

O vereador Jorge Kajuru (PRP), que recebeu o convite junto a outros parlamentares, chegou a pedir um “isordil” (medicamento vasodilatador utilizado para impedir infartos) aos colegas e avisou que irá acionar o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ainda nesta quinta-feira (30/11).

“Não é possível isso, dentro da igreja dele? Ficou louco. Eu estou passando mal. Isso é um crime, um crime”, ironizou.

Além dele, o também integrante do PRP, Cabo Senna, criticou a decisão da Seplanh e pediu que a mesa diretora expedisse um procedimento em desagravo a Agenor Mariano. “Não é possível que vamos seguir aceitando as decisões desse prefeito que governa por decreto”, questionou.

Para a tucana Dra. Cristina, o anúncio é mais uma prova de que a gestão Iris “perdeu completamente o rumo”. “Dentro da sede de uma igreja se entregar casas? Aí não, isso precisa ser judicializado. A Câmara tem se agachado para essa administração esdrúxula, pífia. Não dá mais”, arrematou.

Até o aliado de primeira hora do Paço Izídio Alves (PR) demonstrou descontentamento e fez alerta ao prefeito. “Isso parece brincadeira de mau gosto. Desse jeito a Prefeitura vai mesmo para o buraco”, disse.

Resposta

Por meio de nota-resposta, a Seplanh informou que a definição do local foi feito em virtude da disponibilidade e capacidade para receber as milhares de famílias que participarão do evento. Além disso, foram levados em conta quesitos como facilidade de acesso por transporte público e recursos técnicos.

Veja na íntegra: