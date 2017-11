Gestão Iris descarta entulho de forma irregular em área pública, denunciam moradores

Prefeitura prepara setor Recanto do Bosque para mutirão e, em vez de promover limpeza, suja terreno com lixo. Vizinhos estão revoltados

No último final de semana aconteceu mais um mutirão da prefeitura, dessa vez na região noroeste da capital. Mas, o que era para ser benefício, se transformou em transtorno para os moradores da região.

No setor Recanto do Bosque, vizinho ao Morada do Sol, bairro onde aconteceu o mutirão, uma área pública, localizada na rua do Bosque, entre a avenida Francisco Alves e rua Tropical, virou espaço para descarte de lixo e entulhos recolhidos na região.

Maristela Vaz, pedagoga, mora em frente a área pública e entrou em contato com o Jornal Opção para denunciar do descaso da prefeitura. “Eles limparam, pintaram e sinalizaram as ruas e começaram a levar esses entulhos para o local. Quando fomos questionar com alguns que estavam lá trabalhando disseram que era benefício para todos nós. Como esse tanto de lixo pode ser benefício para alguém?”, questiona.

Os moradores denunciam ainda que depois de questionar o descarte incorreto com os servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), sofreram retaliação por parte dos servidores. “Depois que reclamamos sobre o lixo que estavam jogando aqui, eles começaram a dar cavalo de pau fazendo poeira. Estacionavam os caminhões dos dois lados da rua impedindo que os moradores de ir e vir”. (Veja vídeos abaixo)

O Jornal Opção entrou em contato com a Comurg mas até a publicação desta matéria não obtivemos respostas.