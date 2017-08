Galerias de arte se espalham e ocupam bares e restaurantes de Goiânia

Enquanto espaços fechados tradicionais tentam driblar crise econômica, obras de arte são expostas em lugares inusitados da cidade. Veja onde encontrar

Enquanto drinks são servidos e petiscos circulam nas mãos dos garçons, obras de arte são expostas e vendidas em bares e restaurantes de Goiânia. As galerias mais tradicionais da cidade estão tentando driblar e sobreviver à crise econômica ao mesmo tempo em que espaços cada vez mais inusitados servem como plataforma alternativa para exposições artísticas na cidade.

No Lowbrow, por exemplo, que fica em uma casa no Setor Sul, até chegar ao bar o cliente passa por uma exposição que muda periodicamente. “A arte representa 80% do Lowbrow. As pessoas que vêm pelo bar e pela atração musical, quando chegam, surpreendem-se e até se chocam com a galeria logo na entrada”, explicou Roan, proprietário do espaço.

“Aqui é criado um caminho de surpresas até o fundo. É como se fosse um algo a mais: o cliente vem se divertir bebendo, comendo, ouvindo música, e recebe um passeio artístico simultâneo”, acrescentou.

Ao pedir o cardápio, o público tem duas opções: bebidas e comidas especiais ou um menu com obras dos artistas que fizeram intervenções nas paredes, no bar e na área externa.

E isso não é exclusivo do Lowbrow, já que essa inserção da arte na noite goianiense cresce a cada dia. Recém inaugurado, o Hermeto, que fica no Setor Bueno, tem dois proprietários envolvidos em projetos culturais e, por isso, a arte fez parte da criação da marca desde o início.

De acordo com Vitor Cadillac, um dos proprietários do espaço, a intersecção entre um público mais velho e mais jovem propicia uma divulgação de artistas para a nova geração. “Essa mistura faz com que as pessoas mais jovens conheçam artistas goianos renomadíssimos. Ao mesmo tempo, esse público se surpreende quando entra em contato com as obras. Essa interação é muito importante tanto para o bar quanto para o público”, explicou.

De acordo com Cadillac, o contato com arte ameniza a dureza dos espaços e, por isso, não conseguiria imaginar um bar seu sem as obras. Além de quadros convencionais, o Hermeto conta com lambes nas paredes e esculturas.

Além dos bares fixos, alguns projetos têm espalhado arte por vários cantos da cidade. Um deles é o Engroove, dos DJs Pri Loyola e Angelo Martorell. “Nosso projeto sonoro busca levar músicas de vários estilos para bares. Aí, para diversificar com a discotecagem, procuramos dialogar com outros tipos de arte, inclusive para inspirar a nossa pesquisa musical e performance ao vivo”, explicou Pri.

De acordo com a DJ, em mais de 100 edições não houve repetição de nenhum artista, o que mostra e exposições a variedade artística da cidade. “Procuramos dar visibilidade para os artistas que não podem estar em galerias. Tiramos arte de espaços fechados e espalhamos por Goiânia”, afirmou.

Pri diz ainda que o feedback que recebe dos artistas é fenomenal. “Não ficamos com nenhuma porcentagem das vendas, é uma parceria. Alguns artistas venderam tudo o que levaram para o evento, o que nos deixa muito felizes”, disse.

Lucas Ruiz é um desses artistas que já expôs em espaços alternativos. Segundo ele, é importante que os bares e restaurantes da cidade abram esse novo espaço para vários trabalhos. “As pessoas têm um novo ponto de tangência a esse universo tão restrito. A partir do momento que a cidade se propõe a isso, a grande questão é perceber como público está aberto a receber essa novidade”, filosofou.

De acordo com Ruiz, que expõe também em galerias em Goiânia e São Paulo, a possibilidade de mostrar seu trabalho em outros lugares traz vários benefícios. “Esses novos lugares reafirmam um trabalho prévio, é mais uma plataforma de divulgação de um trabalho que vai se consolidando a cada dia”, finalizou.

Veja alguns bares e restaurantes em Goiânia em que arte faz parte do DNA:

Lowbrow Lab Arte & Boteco

Endereço: Rua 115, Qd F43A, Lt 214, nº 1684, Setor Sul

Hermeto

Endereço: Rua T 30, nº 2655, Setor Bueno

Weón

Endereço: Rua 145, n° 90 – setor marista

Shiva alt-bar

Endereço: Alameda das Rosas, esquina com a Rua R-18, nº 1371, Setor Oeste

Rock

Endereço: Rua 9, n. 2316, St. Marista