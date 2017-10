“A Força do Querer” terá morte de personagem e mistério sobre identidade do assassino

Globo vai recorrer mais uma vez ao clichê eternizado por Odete Roitman de “Vale Tudo”

Em sua reta final, a novela da TV Globo “A Força do Querer” irá recorrer ao clichê do mistério em volta da identidade do assassinato de um de seus personagens, no melhor estilo “Quem matou Odete Roitman?”.

A escolhida para a morte será Irene, vivida por Débora Falabella. A vilã será assassinada na última semana da trama, jogada no poço de um elevador. As informações são do jornal carioca “Extra”.

Segundo a publicação, os principais suspeitos serão Silvana (Lilia Cabral), Eurico (Humberto Martins), Dantas (Edson Celulari), Garcia (Othon Bastos) e Elvira (Betty Faria).

Grande sucesso da faixa das nove da Rede Globo e escrita por Gloria Perez, “A Força do Querer“ ficará no ar até o dia 20 de outubro.