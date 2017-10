Filme Goiano é o maior vencedor de festival com filmes produzidos em 24 horas

Festival aconteceu neste fim de semana em Goiânia. Veja lista de premiados

A segunda edição do GOFilm contou com 156 inscrições do Brasil e exterior. Com público de mil pessoas por dia, o festival teve como grande vencedor do festival o filme goiano “Do alto dos urubus, no chão os cururus”, da equipe Barreiro´s Produções.

O tema esse ano foi “O Lado Bom da Vida”, o objeto de cena foi um livro e o plano de câmera, os olhos.O Festival foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

O GOFilm contou ainda com o workshop de interpretação, ministrado pelo ator e cineasta Paulo Vespúcio e bate papo com diretores dos filmes da mostra convencional.

Premiação:

Curtas Convencionais

Melhor Curta Convencional

Jia de Li Cheng, China

Menção Honrosa

Banalidades de Rafael de Andrade, Brasília DF

Desafio 24 horas

Melhor Roteiro

As Vantagens de Ser Invisível – Equipe Blasphemus de Elvilin Pedroso – Taubaté SP

Melhor Direção

No Rolê – Coletivo Kinoférico- de Wesley Gabriel Guarulhos SP

Melhor Atuação

Carolina Venturelli de O Lado Bom da Vida – Equipe Destemidos – Jacareí SP

Melhor Direção de Fotografia

Movimento – Equipe 24 Cinemagic – Rio de Janeiro RJ

Melhor Edição

No Rolê – Coletivo Kinoférico- Nelson Simplício Guarulhos SP

Menção Honrosa

O Dia que Pedrinho Conheceu Pedrinho de Guilherme Alves, Osasco SP

Melhor Curta

Do alto dos urubus, no chão os cururus, Barreiro’s Produções de Ítalo Lopes

Melhor Curta Público

Tudo Vira Filme – Equipe: Vale do Curta de Marcos Alves – Taubaté, SP

Melhor Curta Internacional

Aurora – Chaleco Films de Luciano Sazo, Almada Portugal

Melhor Curta Universitário

Ouro – Equipe Urutau de Sankirtana Dharma

Menção Honrosa

Atravessa – Equipe: Amarildo&Cia (GRUA&CIA) – de Amarildo Pessoa, Diogo Diniz Garcia Gomes e Juan Moynier

Melhor Roteiro Goiano

Do alto dos urubus, no chão os cururus, Barreiro’s Produções de Ítalo Lopes

Melhor Direção Goiano

Itálo Lopes de Do alto dos urubus, no chão os cururus, Barreiro’s Produções

Melhor Atuação Goiana

Victor Hugo Ferr de Ouro – Equipe Urutau de Sankirtana Dharma

Melhor Edição Goiano

Yuri Félix, Do alto dos urubus, no chão os cururus, Barreiro’s Produções de Ítalo Lopes

Menção Honrosa

O Zelador – Equipe: IN4 – Direção: Tiago Rabelo – Goiânia, GO

Melhor Direção de Fotografia Goiano

Do alto dos urubus, no chão os cururus. Barreiro’s Produções de Ítalo Lopes – Guilherme Lobão

Melhor Curta Goiano Público

Entre Lados – Equipe: Coletivo Cassada de João Vitor Fernandes

Melhor Curta Goiano

Do alto dos urubus, no chão os cururus, Barreiro’s Produções de Ítalo Lopes