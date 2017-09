Filho de Bolsonaro desmente jornalista Patrícia Lelis: “Devia ser interditada”

Deputado federal garante que são falsos os prints de um “bate-boca” entre ele e o suposto ex-affair

O deputado federal por São Paulo Eduardo Bolsonaro (PSC) comentou na madrugada desta quarta-feira (12/7) o suposto bate-boca que teria sido protagonizado entre ele e a jornalista Patrícia Lelis.

Segundo o parlamentar, o print de um desabafo publicado nas redes sociais e que repercutiu bastante entre internautas é falso, assim como o boato de um relacionamento que ele teria mantido com a jovem. “Nunca namorei, saí, beijei ou segurei na mão dessa pessoa. Por favor, alguém realmente acreditou nesse print montado?”, escreveu o parlamentar.

“Essa menina devia ser interditada, já tem uma falsa acusação de estupro e agora é ela quem está sendo investigada”, disse em referência à acusação de estupro contra o também deputado Marco Feliciano (PSC) de autoria da jornalista.

Os falsos prints envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro e a jornalista Patrícia Lelis repercutiram entre internautas nesta terça-feira (11/7) depois do suposto desabafo do parlamentar via redes sociais.

Na cópia que repercutiu na web, ele acusa, sem citar nomes, uma ex-namorada de ser feminista por frequentar uma boate LGBT acompanhada de um médico cubano.

Mesmo sem ser citada, Patrícia retrucou os argumentos utilizados pelo filho de Bolsonaro, indicando que teria vivido um relacionamento abusivo com o deputado por mais de três anos. O print dava conta que, apesar do fim do relacionamento, Eduardo continuaria a procurá-la.

Além de dizer que manteve um relacionamento abusivo com o deputado Eduardo Bolsonaro, Patrícia Lelis teria dito, em outras ocasiões, conforme o próprio parlamentar, que ela havia ficado grávida dele e depois abortado a criança.

A jornalista já responde por uma denúncia caluniosa e extorsão em relação ao caso envolvendo o deputado Marco Feliciano. No último ano, a polícia chegou a divulgar um laudo psicológico que revelava que Patrícia é “mitomaníaca”, isto é, possui transtorno de personalidade que faz com que minta de forma compulsiva.