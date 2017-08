Filha da prefeita de Jussara e mais três morrem em acidente na GO-070

Colisão frontal pode ter sido causada por ultrapassagem perigosa. Entre as vítimas fatais está um menino de 9 anos

Acidente grave entre três veículos que trafegavam pela GO-070, entre Itaberaí e Itauçu, deixou quatro mortos e quatro feridos no início da tarde deste domingo (4/5). Entre as vítimas fatais está um menino de 9 anos e Lucimar Veiga Lobo de Castro, filha da prefeita de Jussara, Tatiana Ranna, e nora do deputado federal Sandro Mabel (PMDB).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma testemunha relatou que a condutora do BMW Mini Cooper, Lucimar Veiga Lobo de Castro, tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu de frente com o Chevrolet Celta que vinha na direção contrária. O motorista do terceiro carro que vinha logo atrás aos dois que colidiram teve de desviar e acabou saindo da pista e capotando. Todos os quatro ocupantes deste veículo, um VW Voyage, sobreviveram e tiveram somente ferimentos leves. Eles foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados a um hospital de Itauçu.

Morreram Iracema de Souza, de 70 anos; Ueller Cais de Araújo, de 46 anos; e João Vitor Morais de Araújo, de 9 anos. Eles estavam no Celta e ficaram presos às ferragens. Do veículo BMW Mini Cooper faleceu Lucimar Veiga Lobo de Castro, de 30 anos. Os corpos foram removidos com ajuda dos bombeiros e recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em Jussara foi decretado luto de três dias em razão do falecimento de Lucimar Veiga Lobo. O corpo da jovem será velado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, na sala 4. O seu sepultamento está previsto para as 15h horas no mesmo cemitério.