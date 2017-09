Filarmônica de Goiás leva clássicos do pop para apresentação no Parque Flamboyant

Piquenique no fim de tarde terá repertório variado, sob regência do maestro Neil Thomson, Entrada é gratuita

Um piquenique ao som da Orquestra Filarmônica de Goiás é a boa dica para o público apreciar no próximo domingo (24/9), às 17 horas, no Parque Flamboyant, em Goiânia. No repertório estão clássicos, pop, obras folclóricas e orquestrais, sob a regência do maestro Neil Thomson.

O programa traz composições Protofonia, de Carlos Gomes; Farandole, de Bizet; Danças populares romenas, de Bartók; Cavalaria ligeira, de Suppé; Finlândia, de Sibelius; Seleções do filme Chicago compostas por Ebb e Kander; Um medley de James Bond, de Jonh Barry, fechando Dancing Queen, do Abba.

A Orquestra Filarmônica de Goiás é um programa do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), com sede no Centro Cultural Oscar Niemeyer, também unidade da Seduce.

Serviço

Filarmônica no Parque Flamboyant

Data: Domingo, 24/09

Local: Parque Flamboyant – Jardim Goiás

Horário: 17h