Feira de Arte Goiás começa nesta quinta-feira (19) na Vila Cultural Cora Coralina

Fargo tem objetivo de fomentar o mercado goiano das artes visuais. Veja programação completa

A Feira de Arte Goiás (Fargo) começa nesta quinta-feira (19/10) na Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia, e vai até o próximo domingo (22).

Com entrada gratuira, a feira tem objetivo de fomentar o mercado em torno das artes visuais e, desta forma, fortalecer as relações produtivas comerciais, proporcionando visibilidade e possibilidades de negócios e escoamento dessa produção.

A Fargo seguirá o modelo adotado na maioria das feiras do Brasil e do exterior, com expositores divididos em stands e os expositores serão selecionados por uma reputada curadoria.

Veja a programação completa de atividades:

Quinta-feira

14h – Márcio Pizarro – Economia, finanças, política: o sistema econômico e político para além do mercado das artes

15h10 – Angélica de Moraes – Reflexões sobre o panorama atual do circuito artístico nacional e

internacional sob a ótica dos patrocínios

16h30 – Décio Coutinho – Os desafios de empreender no campo das artes e focar no escoamento e posicionamento das marcas

18h – Thiago Peixoto – O ponto de vista institucional sobre os campos das artes

Sexta-feira

14h – Bráulio Vinícius – Arquitetura, fotografia e memória

15h10 – Ester Krivkin – Produção de eventos, curadoria e mentorias

16h30 – Critiano Lemes – Arte arquitetura: reverberações

17h30 – Mesa redonda sobre arte e arquitetura

Sábado

14h – Juliano Moraes – A experiência enquanto artista, como professor de uma instituição de ensino

15h – Fernando Ekman – Possibilidades cenográficas e a aplicação da arte a favor das mídias

16h – PX Silveira – Conhecer Confaloni, o livro falado

17h – Oto Reifschneider- Colecionismo

18h – Mesa redonda sobre Colecionismo

Domingo

16h – Márcio Jr- Outros caminhos para as artes gráficas

17h – Mesa redonda sobre HQ, animação e ilustração