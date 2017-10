Fechado para reforma, Ciams do Jardim América vive situação de abandono

Equipamentos médicos, móveis e documentação de pacientes continuam no prédio, que já não atende pacientes há duas semanas

O Ciams do Jardim América, fechado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia para reforma, está em situação de abandono, como denunciou a vereadora Dra. Cristina Lopes (PSDB).

Imagens feitas na manhã desta quinta-feira (19/10) mostram que o local, fechado há duas semanas para reforma que ainda não começou, os móveis, equipamentos médicos e fichas de prontuários ainda não foram retirados do local e alguns deles estão, Inclusive, ao ar livre, correndo risco de se tornarem criadouros do mosquito da dengue com a volta do período chuvoso.

Segundo a vereadora, sequer existe aviso no local para informar que a unidade está fechada.

Ao observar as imagens mostradas pela vereadora durante sessão da Câmara Municipal nesta quinta-feira, a secretaria de Saúde, Fátima Mrué, disse que as imagens comprovam que o local precisava ser fechado para reforma.

Além disso, ela garantiu que “todos os esforços estão sendo feitos por funcionários da Comurg para esvaziar o prédio e que até segunda-feira (23/10) o trabalho será finalizado e as obras iniciadas”.

A reforma no Ciams do Jardim América causou revolta dos moradores da região, que temem que a obra se arraste além do prazo de 180 dias determinado em contrato.