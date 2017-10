Fátima Mrué pede demissão mas Iris a convence a permanecer no cargo

Secretária vinha sendo alvo de diversas críticas até mesmo de históricos apoiadores do prefeito Iris Rezende

*Matéria atualizada às 10 horas da manhã para acréscimo de informações

A secretária de Saúde do município de Goiânia, Fátima Mrué, teria pedido demissão do cargo, segundo informações obtidas pelo Jornal Opção. Apesar do pedido, feito na última terça-feira (17/10) o prefeito Iris Rezende (PMDB) não teria aceitado a decisão e convenceu a secretária a permanecer no cargo.

À frente da pasta desde o início da gestão Iris em janeiro, a secretária é alvo de diversas críticas até mesmo dos mais ferrenhos apoiadores do prefeito.

Em última visita à Câmara Municipal, no último dia 29 de setembro, Iris Rezende teve que, mais uma vez, sair em defesa de sua escolhida para chefiar a pasta. Aos jornalistas, ele reiterou que não atenderia o pedido dos vereadores de destituí-la e que o cargo de secretário de Saúde só ficaria vago caso Fátima pedisse demissão.

Procurada pela reportagem, Fátima Mrué não atendeu as ligações. Por meio de assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou não ter informações sobre o caso.