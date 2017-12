Fátima Bernardes alfineta Tiririca no “Encontro”. Veja vídeo

Apresentadora não deixou passar batido “detalhe” no discurso do deputado, que anunciou sua aposentadoria da vida política nesta semana

O discurso do deputado Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), que anunciou na última quarta-feira (6) a aposentadoria da vida política, tem repercutido bastante nas redes sociais e chegou até o “Encontro” nesta semana.

Falando sobre corrupção, o programa exibiu trecho do discurso do parlamentar, que foi bastante elogiado entre os convidados da atração. Fátima, no entanto, fez uma constatação: “Eu acho que ele acabou falando o que muita gente queria ter dito. [..] Mas 7 anos para perceber isso foi um pouco lento, então, poderia ter percebido um pouco antes”, disparou.

Veja vídeo abaixo: