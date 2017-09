Enquanto Zezé vende fazenda, Zilu ganha anel do namorado e ostenta nas redes sociais

Ex do cantor sertanejo está em um relacionamento com o empresário Marco Antonio Teles

O cantor Zezé Di Camargo resolveu colocar à venda a fazenda “É o amor”, localizada no vale do Rio Araguaia, no município de Araguapaz, em Goiás. Conforme noticiou o jornal Extra, o cantor foi obrigado a vender a propriedade para que a partilha dos bens com a ex-mulher, Zilu, possa ser concretizada.

Enquanto isso, Zilu já exibe na mão direita um anel de ouro que ganhou do empresário Marco Antonio Teles, atual namorado.

Em seu Instagram, a ex do sertanejo fez uma declaração e publica várias fotos ostentando a nova joia. “Meu coração pulou… Você chegou me deixou assim, com os pés fora do chão… Pensei: ‘que bom, parece enfim, acordei!’. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você… Assim sem me avisar e acelerar um coração que já bate pouco… de tanto procurar por outro! Anda cansado… mas quando você está do lado, fica louco de satisfação… Solidão nunca mais!!! Você caiu do céu… Um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, enfeitiçou, eu nunca vi nada igual! De repente, você surgiu na minha frente… Luz cintilante, estrela em forma de gente, invasor do planeta amor, você me conquistou!!! ME OLHA… ME TOCA… ME FAZ SENTIR… QUE É HORA, AGORA DA GENTE IR…”, escreveu ela na legenda de uma foto do novo casal.

O novo namorado de Zilu é empresário de jogadores de futebol e vive em São Paulo.