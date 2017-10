Em Goianésia, Marconi inaugura reconstrução da GO-338 e entrega cheques-moradia

Cheques forma entregues para 236 famílias, no valor total de R$ 1 milhão 557 mil e 500 reais

O governador Marconi Perillo inaugurou nesta quarta-feira (11/10), em Goianésia, mais uma obra realizada com recursos do Programa Goiás na Frente. Acompanhado pelo coordenador geral do programa, o vice-governador José Eliton, Marconi descerrou a placa alusiva à obra de reconstrução dos 33 quilômetros da GO-338, que liga o município ao distrito de Juscelândia. Ele entregou também cheques-moradia – modalidade reforma – para 236 famílias, no valor total de R$ 1 milhão 557 mil e 500 reais.

A obra recebeu investimentos no valor de R$ 48,5 milhões e foi realizada pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). A rodovia vai beneficiar Cafelândia, Juscelândia e toda população de Goianésia e região. “Rodovia bem feita, de qualidade, de primeiro mundo. Vai ser importante para quem tem caminhão, caminhonete, para produzir riquezas, mas também para o leiteiro, para o estudante filho do trabalhador, que precisa de uma boa estrada para levar seu filho na escola, ou para levar um familiar doente para um hospital”, observou o governador.

Representando o prefeito Renato de Castro (PMDB) na solenidade, o pai dele, Manoel de Castro “Fião”, enalteceu as parcerias estabelecidas entre a prefeitura e o governo estadual, mesmo com o prefeito sendo filiado a um partido de oposição ao governador. “Meu filho e o senhor, governador, são gestores republicanos”, elogiou. Fião afirmou que a nova GO-338 é muito importante para Goianésia e para os municípios da região. “Agradecemos os benefícios e as obras que Vossa Excelência tem trazido e vai continuar trazendo para nossa cidade”.

Cheques-moradia

A dona de casa Vera Lúcia representou as 236 famílias beneficiadas com os cheques-moradia. Ela recebeu das mãos do governador um cheque no valor de R$ 5 mil para ser utilizado, assim como os demais contemplados, na complementação do imóvel localizado no Jardim do Cerrado. Dona Vera Lúcia, que pagava R$ 250 de aluguel, já comemora o sonho próximo de morar na casa própria. “Meu sonho é ter minha casa. Fiquei muito alegre em ter recebido este benefício”, agradeceu.

Presidente da Saneago, Jalles Fontoura, que já foi prefeito de Goianésia, discursou sobre as qualidades do Jardim do Cerrado. “Um bairro que ficou lindo, um lugar ótimo. O esgoto já está pronto, a água já está pronta, falta agora o asfalto que a prefeitura vai fazer”, declarou o ex-prefeito, que citou as recentes obras que o governador realizou, como a GO-338, e outras que estão em andamento, como o Credeq, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e o Instituto Médico Legal. “Era um transtorno ter de recorrer ao IML de Ceres em momentos difíceis para as famílias”, explicou.

Para José Eliton, Marconi Perillo sempre foi sensível no atendimento às demandas em todas as áreas da administração pública. “É importante construir grandes obras, mas é também importante proteger aqueles que mais precisam”, frisou, ao fazer referência também ao AME, Credeq e ao IML.

Participaram também da solenidade o deputado federal Thiago Peixoto; deputado estadual Helio de Sousa; os secretários de Estado Francisco Pontes (SED), Luiz Stival (Agehab) e Sérgio Cardoso (Articulação Política); o diretor-presidente do Grupo Jalles Machado, Otávio Lage de Siqueira Filho, que é presidente da Adial-GO. E ainda os prefeitos de Santa Izabel, Rialma, Padre Bernardo, Barro Alto, Vila Propício, Santa Fé de Goiás, Itapaci, Hidrolina e de Rianápolis.