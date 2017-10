Duas vítimas de atirador em escola de Goiânia tiveram pulmões perfurados

3 vítimas foram encaminhadas ao Hugo e uma está no Hospital dos Acidentados. Dois adolescentes morreram no local da tragédia

Duas das três vítimas que foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) nesta sexta-feira (20/10) após tiroteio no colégio no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO), tiveram pulmões perfurados e passaram por cirurgia. A informação foi dada por Ricardo Furtado, diretor técnico do hospital.

Segundo ele, nenhum paciente tem previsão de alta. Uma das vítimas está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedada, enquanto as outras duas estão conscientes.

O boletim médico da vítima que foi encaminhada ao Hospital dos Acidentados, ainda não foi divulgado.

Veja o boletim médico do Hugo: