Dilma vira piada (mais uma vez) ao sugerir estoque de vento

Nova gafe da presidente ocorreu em evento da ONU no mês passado e ganhou as redes sociais nesta quarta-feira (7)

A presidente Dilma Rousseff (PT) protagonizou mais uma gafe em pronunciamento e virou novamente motivo para piada nas redes sociais. Durante entrevista coletiva realizada em Nova Iorque, em evento da Organização das Nações Unidas (ONU) no último mês, a petista sugeriu a invenção de uma tecnologia para estocar vento.

“Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata, em termos do que ela dura com a manutenção e também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, ter uma forma de você estocar, porque o vento ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite, como eu faria para estocar isso?”

Confira vídeo do discurso da presidente:

O discurso desconexo da presidente ganhou a web nesta quarta-feira (7/10) e virou motivo de piadas e também de críticas a Dilma.

@DilmaBr_ @dilma quer estocar vento. E quem disse que não existe tecnologia para isso? pic.twitter.com/L7Wx6HzYe8 — Dridda (@Dridda) October 7, 2015

ESTOQUISTA DE VENTO NA EMPRESA: DILMA ROUSSEFF — Eduardo Mateus (@duuhclassic) October 7, 2015

A Dilma pede para que se estoque vento. Ou seja: Favor não peidar. — Willian Braga (@neverping) October 7, 2015

Descobrir água em Marte é para os fracos. A Dilma quer estocar o vento. Chupem, EUA! — Osires da Veiga (@osiresveiga) October 7, 2015