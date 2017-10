Detran-GO inaugura nova pista de moto nesta terça-feira (17)

Circuito foi instalado na sede e possui elementos que aprimoram o sistema de formação de condutores de veículos de duas rodas

O Detran-GO inaugura nova pista padronizada de motocicleta nesta terça-feira (17/10). O circuito foi instalado na sede que fica na Cidade Jardim, em Goiânia, e possui elementos que aprimoram o sistema de formação de condutores de veículos de duas rodas, tais como rampa, declive e a ampla área de desenvolvimento.

Na nova pista, o candidato terá que demonstrar maior habilidade com o veículo, trocando de marcha por várias vezes, além de equilíbrio e domínio do veículo. O total de 83 candidatos realizarão prova prática de direção veicular na nova pista na manhã desta terça-feira (17).

A homologação da pista será realizada pelo presidente Manoel Xavier Ferreira Filho, pelo diretor de Operações, Francisco de Assis Peixoto, e por representantes de Centros de Formação de Condutores. A padronização das pistas integra o pacote de medidas que vêm sendo adotadas no sentido de melhorar a formação de condutores no Estado, objetivando a redução do número de acidentes e mortes no trânsito.