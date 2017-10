Deputado goiano propõe batizar prédio público de Professor Nion Albernaz

Ex-prefeito de Goiânia morreu no último dia 6 de setembro, aos 87 anos, em Goiânia, vítima de falência múltipla de órgãos

Tramita na Assembleia Legislativa o Processo Legislativo nº 3926/17, de autoria do deputado estadual Lincoln Tejota (PSD), que presta homenagem ao ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz, morto no último dia 6 de setembro, aos 87 anos, em Goiânia, vítima de falência múltipla de órgãos.

A proposta do parlamentar é batizar o prédio do Hemocentro de Goiás (Hemogo), que fica na Avenida Anhanguera, em Goiânia, com o nome do decano. A propositura foi aprovada preliminarmente e encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação(CCJ).

Lincoln Tejota justifica que apresentou a proposta para apreciação e aprovação pela Alego por considerar ser “um importante reconhecimento a um grande homem, que acima de tudo teve uma conduta exemplar em todos os momentos de sua vida, e que, por isso, merece o apoio dos parlamentares na concessão da homenagem”.

Formado em economia e engenharia civil, o Professor Nion, como era mais conhecido, foi diretor-geral da Universidade Federal de Goiás (UFG), vereador em Goiânia, secretário municipal de Fazenda, prefeito de Goiânia por três vezes (sendo uma por nomeação), deputado federal constituinte mais votado do Estado em 1986 e um dos fundadores do PSDB em Goiás na década de 1990.