Delegado Waldir deve filiar-se ao Patriota, futuro partido de Bolsonaro

Rompido com o PR, deputado goiano deve filiar-se ao mesmo partido para o qual deve migrar o pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro

A Coluna Painel da Folha de S. Paulo deste domingo (26/11) iinforma que o PEN, agora chamado de Patriota, futuro partido do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ), já tem conversas avançadas para a filiação de outros deputados, dentre eles o goiano Delegado Waldir (PR).

A informação já havia sido adiantada pela Coluna Bastidores do Jornal Opção, mas com a confirmação de que Bolsonaro vai mesmo integrar o Patriota para a disputa presidencial em 2018, as negociações se acirraram.

Também são cortejados os deputados Delegado Francischini (SD-PR) e Marcelo Álvaro Antônio (PR-MG). Assim como Bolsonaro, eles devem esperar a janela partidária do ano que vem para mudar de sigla.

Abertamente rompido com seu atual partido, o PR, Delegado Waldir já dá como certa sua mudança de sigla, mas ainda não escolheu, pelo menos oficialmente, para qual partido deve migrar. O Jornal Opção tentou contato com o deputado, mas não conseguiu até a publicação da matéria.

Ele já tem como certo, porém, o apoio à candidatura de Bolsonaro para presidente. Na última quinta-feira (23/11), o deputado Jair Bolsonaro assinou uma ficha do PEN firmando o compromisso de se filiar em definitivo à sigla em 10 de março.

Com o lema “Brasil acima de todos. Deus acima de tudo”, o Partido Ecológico Nacional (PEN) obteve registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral em 2012. Em 2017, após enquete eletrônica, comando nacional do partido adotou o nome de Patriota, mas ainda não houve autorização do TSE para renomeação.