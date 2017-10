Defesa desiste de pedir liberdade a menor atirador

Advogada afirma que o menor corre riscos e que conta com o Estado para garantir a integridade física do jovem

Mayara Carvalho

A mãe do adolescente que atirou contra colegas, matou dois e feriu quatro em colégio de Goiânia, esteve na tarde desta segunda-feira (30/10), na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (DEPAI) para prestar depoimento.

A policial militar, chegou acompanhada do marido, que também é da corporação, e da advogada, e não falou com a imprensa. Durante mais de duas horas a mãe foi ouvida pelo titular da delegacia, Luiz Gonzaga.

A advogada da família, Rosângela Magalhães, disse que a princípio não pretende ingressar com nenhum recurso para libertar o jovem. “Ele corre riscos. A gente precisa, inclusive, contar com o estado no sentido de garantir a integridade física e a vida dele”, afirmou.