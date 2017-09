Defesa de guardas municipais de Formosa pede prisão de Ernesto Roller

Peemedebista é acusado de desobedecer decisão judicial

A defesa dos guardas municipais de Formosa pediu prisão do Ernesto Roller (PMDB) por descumprimento de decisão judicial.

De acordo com ação apresentada à 2ª Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Formosa, o prefeito descumpriu a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e da juíza Marina Cardoso que restabeleceu o direito de guardas municipais ao posto que possuíam antes de serem rebaixados sem o devido processo legal.

A advogada Dianiny Cappellesso pediu ainda que seja aplicada multa de R$ 100 mil. De acordo com o processo, o prefeito foi notificado pessoalmente nos dias 29/5 e 20/7.

Ainda não foi decidido sobre a prisão de Roller, que não foi encontrado para comentar o caso.