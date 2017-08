Daniel Vilela admite aliança com PT em 2018 e faz aceno para Gomide

Pré-candidato ao governo de Goiás diz que não vê impedimento pela situação oposta de PT e PMDB no cenário nacional

O deputado federal e presidente do PMDB em Goiás, Daniel Vilela, admite a hipótese de caminhar com o PT em 2018, possivelmente tendo o ex-prefeito e vereador de Anápolis, Antônio Gomide (PT) como vice em sua chapa para disputar o governo de Goiás.

À coluna do jornal Estado de S. Paulo deste domingo (27/8), o filho de Maguito Vilela disse não acreditar que seu partido venha a barrar a aliança. “Meu pai é quadro histórico do PMDB e sempre apoiou Lula. Não vejo problemas”, disse.

Diante da posição oposta dos partidos no cenário nacional, o presidente do PMDB, senador Romero Jucá (RR), pretende propor que a executiva vete alianças com PT e PCdoB para as eleições do próximo ano.

Além da indisposição no cenário nacional, uma aliança entre PMDB e PT em Goiás também acabaria com a possibilidade de apoio do DEM de Ronaldo Caiado à candidatura de Daniel Vilela.