CPI do BNDES quer ouvir Eike Batista e os irmãos Joesley e Wesley Batista

Requerimentos devem ser apreciados na próxima reunião da comissão, marcada para a próxima quarta-feira (18)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga supostas irregularidades no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apreciará dois requerimentos para que o empresário Eike Batista e os irmãos Wesley e Joesley Batista prestem esclarecimento ao colegiado. A próxima reunião da CPI está marcada para a próxima quarta-feira (18/10).

O requerimento de convite aos irmãos do Grupo J&F, da JBS, é de autoria do senador Roberto Rocha (PSB-MA). Ele pretende esclarecer as circunstâncias da liberação de empréstimos de até R$ 8 bilhões ao grupo pelo BNDES, e de investimentos realizados pela BNDESPAR, diretamente ou por meio das empresas controladas pelo grupo.

Com o mesmo intuito, outro requerimento a ser avaliado convida o presidente do Grupo EBX, Eike Batista, que recebeu recursos superiores a R$ 10 bilhões. O autor do requerimento, Airton Sandoval (PMDB-SP) também requer informações sobre a instalação e o funcionamento de escritórios do BNDES no exterior e os empréstimos efetuados pela empresa para projetos executados fora do país, como em Angola e na Venezuela.

Segundo Sandoval, os requerimentos visam investigar possíveis irregularidades nos empréstimos concedidos pelo BNDES no exterior, e apurar a responsabilidade do Conselho Fiscal na avaliação dos resultados obtidos pelas decisões do Banco em relação à sua estrutura administrativa.

O senador pretende obter informações como a quantidade de escritórios do BNDES abertos fora do país, sob quais critérios as cidades foram escolhidas, quais permanecem abertos e a relação custo-benefício de se manter esses escritórios em atividade, entre outros pontos.