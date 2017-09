Corrida do Dia das Crianças será realizada em praça do setor Bueno no dia 7 de outubro

Evento sem fins lucrativos irá arrecadar roupas e brinquedos para pessoas carentes

A 1ª Corrida Mirim do Bueno, será realizada no dia 7 de outubro no Setor Bueno, em Goiânia.

O evento sem fins lucrativos irá começar a partir das 8h30 na praça da T-25.

Para se inscrever, é preciso ir na loja Track e Field da avenida Ricardo Paranhos

No dia, serão arrecadados roupas e brinquedos.

Serviço

Data: 7 de outubro às 8:30

Local: Praça da T- 25

Abertura: Banda Juvenil de Goiânia

Posto de venda: Track e Field da Ricardo Paranhos.

Informações: 62-39886293