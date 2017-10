Confira o que abre e fecha no feriado do aniversário de 84 anos de Goiânia

Shoppings funcionam normalmente enquanto bancos irão fechar e retomam as atividades na quarta

A cidade de Goiânia completa 84 anos nesta terça-feira (23/10) e é feriado apenas na capital. A prefeitura vai manter os serviços da administração municipal em regime de plantão, os shoppings irão funcionar em horário normal e as agências de correios fecham.

Confira o que abre e fecha em Goiânia neste feriado de 24 de outubro:

Bancos

Segundo informação da Associação de Bancos de Goiás (Asban), as agências bancárias não abrem na terça-feira (24), mas retomam as atividades normalmente na quarta (25).

Shoppings e lojas

De acordo com a Convenção Coletiva do setor varejista, o comércio poderá abrir as portas nesta terça-feira (24). Os empreendedores do varejo estão autorizados a convocar os empregados nesta data, desde que sejam feitas as devidas compensações previstas em lei, como horas extras, vale-alimentação e folga.

Shopping Flamboyant

Alimentação e Lazer: 10h às 22h30

Lojas: 10h às 22h

Goiânia Shopping e Araguaia Shopping

Lojas: 10 às 22 horas

Alimentação e Lazer: 10 às 22h30

Horário com alteração no domingo

Lojas: 14 às 20 horas

Shopping Cerrado

Alimentação e Lazer: 12h às 22h

Lojas: 10h às 22h (facultativo)

Shopping Passeio das Águas

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h30

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Restaurantes Externos – das 12h às 22h

Shopping Bougainville

Alimentação e Lazer – das 12h às 22h

Lojas e quiosques – 14h às 20h

Buriti Shopping

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h30

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Portal Shopping

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Portal Sul Shopping

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Correios

Os Correios informam que não haverá expediente em suas unidades localizadas na capital. Nos demais municípios do estado, todas as agências estarão abertas e funcionando normalmente. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas por meio da Central de Atendimento aos Clientes dos Correios – CAC – que funcionará normalmente. Para clientes da capital e região metropolitana, o número é 3003 0100.

Transporte coletivo

No período do feriado, ônibus vão circular com planilhas especiais na região metropolitana de Goiânia. A equipe de fiscalização da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) vai monitorar o serviço do transporte coletivo durante o feriado. Para atender à população neste período, a CMTC determinou que o serviço seja reforçado com viagens extras, que devem ser colocadas em circulação caso haja necessidade.

A população pode entrar em contato com a CMTC pelos telefones 0800 646 1851/ 3524-1851 (Ouvidoria) e whatsapp 9943-1620 e também na sede da companhia, na 1ª Avenida, 486, Setor Leste Universitário.

Zoológico

O parque funcionará nesta terça-feira (24) das 8h30 às 17h. O valor da entrada é R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 12 anos pagam valor de meia e até os três anos entram de graça.

Saúde

Os casos de urgência e emergência serão atendidos nas unidades de saúde da Capital que funcionam 24 horas, conforme classificação de risco, onde as situações mais graves são priorizadas.

O Departamento de Controle de Zoonoses poderá ser acionado pelos telefones 3524-3131 ou 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressores. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192, que conta com Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Unidades de saúde 24 horas:

– Cais Amendoeiras

– Cais Jardim Novo Mundo

– Cais Chácara do Governador

– Cais Jardim Guanabara III

– Cais Cândida de Moraes

– Cais Finsocial

– Ciams Novo Horizonte

– Cais Campinas

– Cais Deputado João Natal

– Cais Bairro Goiá

– Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia – Crof

– Hospital e Maternidade Dona Iris

– Maternidade Nascer Cidadão

– Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc

– Ambulatório Municipal de Queimaduras (Núcleo de Queimaduras agora funcionando dentro do Cais Campinas)

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Residencial Itaipu

– Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região Noroeste