Confira o que abre e fecha no feriado de 12 de outubro em Goiânia

Agências bancárias fecham na quinta-feira, assim como agências de Correios

Esta quinta-feira (12/10) é Dia das Crianças, mas o feriado mesmo é por conta do Dia de Nossa Senhora Aparecida. O Governo de Goiás já determinou ponto facultativo em todas as repartições públicas do Estado e para muitos estabelecimentos comerciais, como supermercados, o atendimento pode ser reduzido.

Confira o que abre e fecha em Goiânia neste feriado de 12 de outubro:

Governo de Goiás

O governador Marconi Perillo decretou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na sexta-feira (13).

De acordo com o Decreto nº 9.065, o ponto facultativo não se aplica aos órgãos que desenvolvem atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável à continuidade do serviço. Entre esses órgãos estão as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação, fiscalização, e dos Vapt Vupt.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira (12/10) e os atendimentos serão retomados normalmente na sexta (13/10).

Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) informa que é facultativa a abertura dos estabelecimentos na capital durante o feriado. A tendência é que os supermercados de grande porte e os hipermercados abram com horário diferenciado de atendimento.

Correios

Os Correios de Goiás informam que na quinta-feira (12) as unidades de atendimento estarão fechadas em todo o estado. Na sexta-feira (13) todas as agências voltarão a funcionar em horário normal, assim como no sábado.

Shoppings e lojas

Maioria dos estabelecimentos funcionam em horário reduzido na quinta-feira (12/10) e voltam ao atendimento normal na sexta (13). Sindilojas informa que lojas de rua poderão funcionar durante o feriado.

Shopping Flamboyant

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer: 10h às 22h30

Lojas: 10h às 22h

Goiânia Shopping e Araguaia Shopping

Quinta-feira (12/10)

Lojas: 10 às 22 horas

Alimentação e Lazer: 10 às 22h30

Horário com alteração no domingo

Lojas: 14 às 20 horas

Shopping Cerrado

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer: 12h às 22h

Lojas: 10h às 22h (facultativo)

Shopping Passeio das Águas

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h30

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Restaurantes Externos – das 12h às 22h

Shopping Bougainville

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer – das 12h às 22h

Lojas e quiosques – 14h às 20h

Buriti Shopping

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h30

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Portal Shopping

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Portal Sul Shopping

Quinta-feira (12/10)

Alimentação e Lazer – das 10h às 22h

Lojas e quiosques – 10h às 22h

Vapt Vupt

As unidades da capital e do interior que funcionam 12 horas diárias (segunda a sexta-feira), atenderão em regime de escala, em meio período serão três horários para as seguintes unidades:

Das 7h às 12h –

Unidades Fixas: Praça da Bíblia, Campinas, Shoppings Banana e Araguaia.

Unidades Padrão: DETRAN e IPASGO, SEFAZ, Gespre, Goiasprev, Juceg, Secima, Procon.

Das 7h às 13h –

Unidades Padrão SCTI – TELEATENDIMENTO.

Das 8h às 13h –

Unidades fixas: Shopping Buena Vista e Cidade Jardim

Unidades que fecham na quinta-feira, dia 12, e só retomam o atendimento na segunda-feira, dia 16, em horário normal:

Unidades fixas/condomínio: Mangalô, Ipiranga, Passeio das Águas e Central do Servidor (Palácio Pedro Ludovico Teixeira) e Lozandes, Assembleia.

Unidades que fecham na quinta-feira, dia 12, funcionam em meio período no dia 13 e só retomam o atendimento na segunda-feira, dia 16, em horário normal:

Unidades Padrão: SEFAZ, Gespre, Goiasprev, Juceg, Secima, Procon.