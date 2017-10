Confira como fica a previsão do tempo para esta semana em Goiânia

Chuva predomina ao menos até a próxima sexta-feira (6)

Com a chegada do mês de outubro, a chuva não deve dar trégua tão cedo ao goianiense. Ao menos é o que indica a previsão do tempo para esta semana.

Já nesta terça-feira (3), os metereologistas preveem precipitações a qualquer hora do dia. As temperaturas também caem e a máxima não deve passar de 26ºC.

A quarta (4) e quinta-feira (5) também serão de pancadas de chuva. A partir de sexta-feira (6), entretanto, o tempo abre e não deve chover.

As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).