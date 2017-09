Comentarista Walter Casagrande fala sobre luta contra as drogas em palestra na UFG

Ex-jogador e atual integrante do time de comentaristas da Rede Globo é um dos palestrantes do XX Congresso Brasileiro de Toxicologia

O comentarista e ex-jogador de futebol Walter Casagrande vem a Goiânia para palestra sobre sua experiência com dependência química de álcool e drogas. O evento faz parte do XX Congresso Brasileiro de Toxicologia (XX CBTox) e será no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG), no dia 9 de outubro, segunda-feira, a partir das 18 horas.

Na ocasião, ele abordará sobre as suas experiências durante a dependência química e o seu tratamento. Para complementar esse assunto, a ação social também contará com a participação dos profissionais especializados em dependência química, que o acompanham nesse processo de recuperação na Clínica Greenwood: a psicóloga e acompanhante terapêutica, Graziela Maria e o psiquiatra e diretor clínico, Dr. Pablo Miguel Roig.

Essa é a primeira vez que o Congresso de Toxicologia promove uma palestra aberta ao público em geral. Para participar dessa ação social, basta se inscrever no site do evento. O preço para participar da palestra é R$ 20,00 mais 2 kg de alimento não-perecível, que serão doados às instituições beneficentes, que cuidam de dependentes químicos em Goiânia.

O CBTox é realizado pela Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox) a cada dois anos, desde 1981 e é um dos maiores e mais importantes eventos da área no Brasil. Em 2017, para a sua vigésima edição, desta vez em Goiânia, o congresso terá como tema central “As estratégias da Toxicologia do século XXI para um mundo mais seguro e sustentável”, e promoverá atividades, que vão desde as discussões científicas e encontros da Liga de Toxicologia e de entidades, como os Centros de Informação e Assistência Toxicológica até a ação social sobre dependência química.

SERVIÇO

Data: Segunda-feira, 9 de outubro

Horário: 18 horas

Local: Auditório principal – Centro de Eventos da UFG

Endereço: Avenida Esperança, s/n – Vila Itatiaia, Goiânia

Preço: Para congressistas: palestra inclusa na inscrição; participantes externos: R$ 20,00 mais 2kg de alimento não perecível (arroz ou feijão).