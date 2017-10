Começa a tramitar projeto de senador goiano que cria o Estatuto do Armamento

Texto visa disciplinar a fabricação, importação, comercialização, registro, posse e porte de armas de fogo e munição no território nacional

Começou a tramitar nesta segunda-feira (16/9) no Senado Federal projeto de autoria do goiano Wilder Morais (PP) que cria o Estatudo do Armamento, texto que visa disciplinar a fabricação, importação, comercialização, registro, posse e porte de armas de fogo e munição no território nacional.

A proposta foi numerada como PLS 378/2017 e já está sob consulta pública. No site da Casa de leis, a matéria conta, até o início da noite desta segunda-feira, com quase 17 mil votos, sendo cerca de 16 mil favoráveis.

Entre os pontos polêmicos do estatuto, está a concessão de registro e posse de arma de fogo para qualquer pessoa que comprove ter bons antecedentes, aptidão psicológica e capacidade técnica.

A matéria está atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, aguardando o recebimento de emendas.