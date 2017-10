Colisão frontal entre carros em Formosa deixa dois feridos

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (7/10) na BR-020. Condutora de um dos veículos teve traumatismo craniano

Uma colisão frontal entre dois veículos em Formosa (GO) deixou dois feridos na BR-020 na manhã deste sábado (7/10). Segundo testemunhas informaram o Corpo de Bombeiros, um Classic seguia no sentido Brasília quando invadiu a contramão e acabou colidindo com um Gol que ia no sentido de um dos distritos da cidade, o Bezerra.

Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e fizeram o socorro das vítimas, além de isolar o local para evitar outros acidentes. Os motoristas dos veículos foram levados ao Hospital Municipal de Formosa.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a condutora do Classic teve traumatismo craniano, escoriações e estava desorientada. A suspeita da equipe de resgate é que ela também tenha fraturado a perna direita. Já o motorista do Gol estava com dores intensas no peito.