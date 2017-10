Clécio Alves é eleito presidente da Comissão que vai investigar Secretaria Municipal de Saúde

Paulo Daher (DEM) será eleito vice-presidente e Elias Vaz (PSB) para será o relator das investigações referentes às gestões Iris Rezende (PMDB) e Paulo Garcia (PT)

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Saúde, que vai investigar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi oficialmente instalada nesta quarta-feira (11/10) e, em votação, o vereador Clécio Alves (PMDB) foi eleito seu presidente. Mesmo sendo aliado de Iris, Clécio foi o propositor da comissão.

Além dele, também foram eleitos o vereador Paulo Daher (DEM) para a vice-presidência e Elias Vaz (PSB) para a relatoria. Completam a comissão Dra. Cristina Lopes (PSDB), Carlin Café (PPS), Kleybe Morais (PSDC) e Jorge Kajuru (PRP).

Segundo o pedido de abertura da CEI, o objetivo é “apurar atos e ações irregulares praticados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a partir do mês de abril de 2010 até a data de instalação da comissão especial”. Assim, serão investigadas tanto a gestão do ex-prefeito Paulo Garcia (PT) e do atual, Iris Rezende (PMDB).

Na atual gestão, vereadores têm problemas com a secretária Fátima Mrué desde o início do ano. Ela é acusada de não recebê-los em audiências e de menosprezar as demandas que eles colhem junto da população. Fátima já teria inclusive xingado os parlamentares, mas nega as alegações.