Cirurgias plásticas reparadoras com redução de custos começam a ser feitas em Goiás

Ação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás leva cirurgias a pessoas que não tem recursos

A segunda edição da campanha “Cirurgia Plástica, Anestesiologia e Hospitais Solidários” entrou em sua última etapa. A fase agora é de operação dos pacientes selecionados entre os mais de 7 mil inscritos na campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás (SBCP-GO).

Nos últimos dias, cerca de 60 pacientes já foram operados e aproximadamente outros de 40 ainda devem passar por esse procedimento nas próximas semanas. São homens, mulheres e crianças que foram selecionados entre os inscritos e foram aprovados nas triagens socioeconômica e clínica realizadas nos dias 30 de setembro e 7 de outubro.

Dentre os 300 pacientes selecionados para as triagens, foram escolhidos os que mais se enquadravam nos critérios da campanha, que é uma grande ação social que oferece cirurgias plásticas reparadoras a pessoas que necessitam do procedimento e não podem arcar com os custos totais da operação.

Estão sendo realizados procedimentos, como cirurgias de redução de mama, abdominoplastia, reparadoras pós-bariátrica para a retirada de excesso de pele, correção de “orelha de abano”, de cicatrizes e de sequelas de queimaduras.

Na campanha, os cirurgiões plásticos e os anestesiologistas doam integralmente seu trabalho, abrindo mão de 100% dos honorários. Os hospitais parceiros cobram apenas o custo básico, o que possibilita que o paciente arque com menos de 30 a 40% do valor normal do procedimento.

Além da participação dos médicos e dos hospitais parceiros, a campanha, que acontece pelo segundo ano consecutivo, contou também com o apoio o e trabalho voluntário de assistentes sociais, da equipe e diretores da SBCP-GO, de acadêmicos de medicina das Ligas de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de Goiás e PUC-Goiás e da Associação Médica de Goiás.