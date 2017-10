Cidades goianas dão cursos de extensão com falsa promessa de diploma de Psicologia

Conselho Regional alerta que cerca de 25 cidades do interior estão realizando cursos que podem ser denunciados como propaganda enganosa

Cerca de 25 cidades no interior de Goiás estão oferecendo cursos de extensão com a falsa promessa de entrega de diploma do curso de Psicologia. A denúncia foi feita pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP), que pretende alertar tanto pacientes quanto possíveis alunos.

Segundo Ionara Vieira Moura Rabelo, presidente do CRP de Goiás, em entrevista ao Jornal Opção, desde 2016 diversas denúncias foram feitas a cerca dos falsos cursos de graduação em Psicologia e já foram encaminhadas ao Conselho Nacional.

De acordo com a presidente, os cursos de extensão podem ser dados por qualquer instituto, mas garantem apenas um certificado, jamais um diploma. “Os responsáveis chegam a dizer que a qualquer momento será feita uma transferência para uma Universidade, o que nunca acontece”, disse.

“É preciso buscar cursos cadastrados no EMEC [Sistema do Ministério da Educação]. Qualquer outra forma é irregular”, afirmou, dizendo que é preciso chegar a existência de uma clínica de psicologia no local. “Se não tem clínica, não é curso de graduação”, afirmou.

A orientação do Conselho é que psicólogos formados não deem cursos nessas instituições. E que, quem for fazer cursos de extensão, deve sempre verificar o contrato e checar a idoneidade do local onde serão feitas as aulas.

“Caso verifiquem alguma irregularidade, busquem a delegacia de defesa do consumidor, já que o caso se enquadra em propaganda enganosa”, orientou.

Ionara disse que faculdades de fora do Brasil estão se propondo a dar o diploma para quem tiver certificado desses cursos. “Já foi aberta uma investigação e os diplomas de fora do país serão analisado na Polícia Federal. Caso não haja realmente um curso de graduação, a pessoa pode passar por um processo por portar documento falso”, garantiu.

“É preciso alertar a sociedade que curso de Psicologia tem carga horária, laboratório, teste, termo de compromisso de estágio, horas de estágio”, finalizou.

A orientação para pacientes é sempre verificar o registro do profissional que for atendê-lo e, caso passar por um atendimento que ache estranho, denunciar ao CRP.