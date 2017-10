Chuvas voltam a cair em Goiânia nesta semana. Confira previsão do tempo

Mesmo chovendo, temperaturas devem permanecer altas

Moradores de Goiânia e região já podem respirar mais avaliados a partir desta semana. Previsão do tempo mostra pancadas de chuvas isoladas ao longo dos próximos dias e clima mais ameno na capital.

Conforme apontam os meteorologistas, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e pode chover a qualquer momento.

As temperaturas, no entanto, continuam altas, com máximas de até 37ºC na segunda (23) e terça-feira (24). A mínima chega a 20ºC, também na segunda.

As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).