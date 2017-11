Chapa 1 vence eleição do CAU-GO

Situação vence a disputa na entidade dos arquitetos e urbanistas e diretoria atual será reconduzida em janeiro

Com apuração concluída no início da madrugada desta quarta-feira, 1º, a Chapa 1 foi a vencedora da eleição do Conselho de Arquitetura de Goiás (CAU-GO). Do total de 1.501 votos válidos entre 1.621 profissionais que foram às urnas, a situação obteve 700 (46,64%) e vai escolher presidente e vice-presidente para a composição da próxima diretoria. Também está reconduzida à vaga de Goiás no Conselho Federal do CAU a arquiteta e urbanista Lana Jubé.

A atual diretoria tem como presidente Arnaldo Mascarenhas e, como vice, Maria Ester de Souza. Compõem o conselho regional Regina Faria, Lorena Cavalcante e Paulo Renato Alves. Todos devem ser reconduzidos. A Chapa 2 teve 573 votos (38,17%) e indicará quatro membros da nova composição. Já a Chapa 3, com 228 votos (15,19%), terá direito a uma cadeira.