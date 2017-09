Centro de Convenções de Anápolis será inaugurado em março de 2018

Marconi determinou que os serviços fossem ainda mais intensificados para que a obra seja inaugurada no começo do próximo ano

O Centro de Convenções de Anápolis, considerado o maior e mais moderno da região Centro-Oeste, deve ter sua obra concluída até março de 2018. Em fase de acabamento nas áreas interna e externa, os serviços ultrapassaram 85% do cronograma de execução. Por determinação do governador Marconi Perillo, os trabalhos, que agora contam com recursos do Programa Goiás na Frente, foram intensificados ainda mais para que o prazo de inauguração fosse mantido.

Situado às margens da BR-153 e próximo ao Distrito Agroindustrial (Daia), o Centro de Convenções de Anápolis está sendo construído pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). Diversas equipes trabalham no acabamento da sala de exposições e em dependências externas. As fotos dos trabalhos, feitas entre os dias 27 e 28 de setembro, atestam a intensidade dos serviços que estão sendo executados.

Estrutura

O Centro de Convenções está localizado em uma área de 32 mil metros quadrados. O pavilhão será dotado de restaurante, auditórios para 700 e 2.300 lugares, camarins, camarotes, teatro de arena, salas de apoio e demais dependências necessárias à apresentação de espetáculos artísticos e musicais.

Construído com recursos do Tesouro Estadual, o Centro de Convenções recebe R$ 139,5 milhões em investimentos. O local é um sonho antigo dos anapolinos, pois deverá abrigar grandes eventos e suprirá a carência do setor empresarial da cidade no turismo de negócios, sendo apropriado para a realização de encontros da categoria, como congressos e simpósios.

O acesso é facilitado por estar instalado às margens da duplicação da BR-153 e também poderá atender às dezenas de empresas localizadas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).