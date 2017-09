Carro com médicos voluntários capota e técnica de enfermagem morre em Goiás

O presidente da Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), Zander Campos da Silva, em nome de toda a instituição, lamenta o acidente ocorrido na manhã deste sábado, 30 de setembro, com equipe da Fundação, que saiu de Goiânia para Porangatu para prestar atendimentos oftalmológicos gratuitos à população do município, por meio do projeto Faeg Senar em Ação.

Na BR 153, próximo ao município de Estrela do Norte (GO), houve capotamento com o veículo que transportava a equipe até Porangatu. No carro, que tem capacidade para seis pessoas, estavam dois médicos, três auxiliares e um motorista. Infelizmente, por causa do acidente, a técnica em Enfermagem da Fubog, Ana Telma Castro da Silva, faleceu no local. Um médico da Fundação, que ficou ferido, está passando por cirurgia em Porangatu. O outro médico, dois auxiliares e o motorista, que tiveram ferimentos leves e passaram por atendimento em Estrela do Norte e Porangatu, já foram liberados.